فيديو: مراسلة تروي كيف ينهال شبان الضفة على جنود الاحتلال

العالم - خاص بالعالم

وافادت مراسلتنا ان الاقتحامات تركزت على مداخل المخيمات الرئيسية، بالاضافة الى اقتحام منازل مواطنين ومصادرة مركباتهم واعتداء على مطبعة.

واضافت ان الاحتلال اقتحم امس بلدة يعبد جنوبي جنين، حيث اصيب طفل بعمر 10 سنوات بشظايا برأسه وتم ايصاله الى مستشفى ابن سينا في جنين.

واوضحت ان هذه البلدة تتعرض باستمرار لاقتحامات عنيفة منذ السابع من اكتوبر لانها قريبة من حاجز دوتان ومستوطنة شاكيد، وعادة ما يتعرض لها المقاومون باطلاق الرصاص على جنود الاحتلال والقاء العبوات الناسفة.

وتابعت ان قوة راجلة تعرضت لاطلاق النار من قبل المقاومين، فما كان من جيش الاحتلال الا ان اقتحم البلدة بتعزيزات عسكرية واعتلى اسطح المنازل وعاث فيها خرابا.

كذلك الامر في بلدة عزون شرق قلقيليا ومدينة قلقيليا، حيث تم اقتحامهما من قبل قوات الاحتلال، حيث شهدت عزون استشهاد 4 فلسطينيين اشتبكوا مع قوات الاحتلال فيما سقط شهيدان برصاص الاحتلال في قلقيليا التي دخلت الى خط النار في الاونة الاخيرة بعد تصاعد الحرب على غزة.

وفي طولكرم كان هناك اقتحام عنيف من قوات الاحتلال للضاحية الغربية من الميدينة ولضاحية الشويك شمال طولكرم واندلعت مواجهات فيها.

كما كان هناك اقتحام لبلدة تل قرب نابلس، فيما تنتشر الحواجز العسكرية في محيط كل بلدات وقرى الضفة من شمالها الى جنوبها، والتي شهدت اعتقال العديد من المواطنين على تلك الحواجز.

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