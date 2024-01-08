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تضامنا مع غزة..

إفتتاح المعرض الإيراني الاول للكاريكاتير في جامعة البصرة العراقية

الإثنين ٠٨ يناير ٢٠٢٤ - ٠٢:١٤ بتوقيت غرينتش

بمبادرة من عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة البصرة العراقية وبمشاركة فاعلة من مركز فناني محافظة خوزستان جنوب غربي إيران، اقيم المعرض الأول للرسوم الكاريكاتيرية للفنانين الإيرانيين، ضم العديد من الرسوم التي تحاكي معاناة ومظلومية الشعب الفلسطيني بغزة.

العالم خاص بالعالم

لا داعي للترجمة ولا قواميس اللغة لأنها مفهومة وجلية للكل، صور كاريكاتيرية نقلت مشاهد وقضايا لزوارها دون شرح وكلام، خمسون صورة متنوعة المعنى والمشهد لثلاثة فنانين ايرانين منصور شجاعي الطباطبائي ونيرومند وبيجني احتوتها كلية الفنون الجميلة بجامعة البصرة وفي توقيت مليء بخضم الأحداث في غزة والعالم.

وقال رضا ملكي مدير الملحق الثقافي للجمهورية الاسلامية في البصرة شهدنا اليوم افتتاح المعرض الكاريكاتوري الاول في جامعة البصرة، المعرض جمع رسومات متنوعة لثلاث فنانين من الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقال محمد شهباز كهروئي مدير المركز الفني في خوزستان:" هذا اللقاء والمشاركة الفنية الاولى من نوعها بين المركز الفني لمحافظة خوزستان وكلية الفنون الجميلة بجامعة البصرة.

التقارب الفكري وقرب المسافات بين جامعة البصرة العريقة وبين اهالي خوزستان لا سيما الفنانون منهم دفعهم لتنمية نشاطاتهم الفنية ولقاءاتهم الهادفة لكلا الجانبين.

عميد كلية الفنون الجميلة وجمع من اساتذة جامعة البصرة وفنانون من مدينة اهواز اكدوا على ضرورة التواصل والتبادل الثقافي بين البلدين.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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