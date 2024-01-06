هل لدى الكيان رغبة لفتح جبهة مع لبنان؟

العالم _ مراسلون

وأوضح مراسل العالم في القدس المحتلة أنه بعد جريمة اغتيال القيادي في حماس صالح العاروري وتجاوز ما يعرف بقواعد الاشتباك التي وضعتها المقاومة تحديدا في الجبهة على حدود لبنان وما جاء من تصريحات تحديدا على لسان السيد حسن نصرالله، كان واضحا فيما يتعلق بالرد وبان هناك ثمن سيدفع من قبل كيان الاحتلال الاسرائيلي.

وتابع مراسل العالم: الجميع على اعلى المستويات السياسية والامنية في كيان الاحتلال وحتى في الشارع الاسرائيلي اصبحوا على يقين بان هناك جبهة ستفتح وسيكون رد دقيق، لذلك بعد كلمة السيد حسن نصرالله قرروا باتخاذ تعزيزات بانشاء منظومة القبة الحديدية على طول الشريط الحدودي مع لبنان وصولا الى الحدود السورية.

وأضاف: الوضع الساخن يتزايد ولكن وفق التصريحات التي اوردت على لسان نتنياهو وغالانت، يمكن أن نؤكد بان على الرغم من التهديدات، ليس هناك رغبة كبيرة في الكيان بأن الجبهة تفتح مع لبنان في ظل الخسائر الكبيرة وعدم انجاز أي شيء في الحرب باتجاه قطاع غزة .

يذكر أنه استهدفت المقاومة البنانية اليوم السبت موقعًا إستخباراتيًا للإحتلال الصهيوني في "ميرون" بالجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة في إطار الرد على جريمة اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة ”حماس” صالح ‏العاروري في بيروت.