استهداف قاعدة ميرون.. "جزء" من الرد على اغتيال العاروري

العالم _ خاص بالعالم

62 صاروخا استهدف بها حزب الله قاعدة ميرون العسكرية الاسرائيلية، وحقق اصابات مباشرة في القاعدة، التي تعد واحدة من مركزين اساسيتين في كامل الكيان المحتل.

فـ'ميرون' هي مركز الادارة والمراقبة والتحكم الجوي الوحيد في شمال الاراضي المحتلة ولا بديل رئيسيا عنها، كما انها تعني بادارة وتنسيق كامل العمليات الجوية الاسرائيلية باتجاه سوريا، لبنان، تركيا وقبرص والقسم الشمالي من الحوض الشرقي للبحر المتوسط، بالاضافة الى انها تشكل مركزا رئيسيا لعمليات التشويش الالكتروني على هذه المناطق ويعمل فيها عدد كبير من نخبة الضباط والجنود الاسرائيليين.

ورغم ان الاحتلال قابل الصواريخ بقصف مدفعي وجوي على مناطق في جنوب لبنان طالت كوثرية السياد في قضاء صيدا لأول مرة منذ بدء العدوان مخترقا قواعد الاشتباك واستخدامه لقنابل الفسفور، وسط تحليق مكثف لطائراته الحربية، الا ان المقاومة استمرت بقصف المواقع العسكرية الاسرائيلية بالصورايخ من بينها موقع بياض بليدا، وتجمع لجنود الاحتلال في محيط ثكنة هونين بالاسلحة المناسبة موقعة اصابات مباشرة.

قصف اليوم ما هو الا جزء من الرد على اغتيال العاروري، الذي اكد حزب الله انه آت لا محاله.

وقال الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في كلمته: القرار الآن هو في يد الميدان. الميدان هو الذي سيرد، الميدان لا ينتظر الآن. وبالتالي هذا رد آت حتما ولا نستطيع ان نسكت على خرق بهذا المستوى من الخطورة.

لتدوي صفارات الانذار في 94 مستوطنة في الجليل الاعلى والجليل الاسفل والجولان السوري المحتل، وسط تفعيل الدفاعات الجوية الاسرائيلة بعد رصد عدد من المسيرات في الاجواء.