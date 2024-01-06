مشهد مؤلم لأطفال غزة يبحثون عن لقمة الطعام!

العالم - فلسطين

يظهر مقطع الفيديو أطفال غزة وهم يُحاولون تعبئة الإناء ليس لهم لوحدهم وإنما لعائلاتهم التي تنتظرهم في الشوارع والخيام، والتي نزحت من منازلها لتبحث عن ملجأ أمناً نتيجة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة .

هذا وأحصت السلطات الرسمية في غزة أكثر من ألف وتسعمئة مجزرة اسرائيلية منذ بدء العدوان على قطاع غزة، ونحو ثلاثين ألف شهيد ومفقود، وثمانية وخمسين ألف جريح. وبينما حذرت الأمم المتحدة من أن القطاع بات 'مكانا للموت غير صالح للسكن'، كشف المكتب الإعلامي في غزة عن سرقة جيش الاحتلال نحو مئة وخمسين من جثامين الشهداء التي دفنت حديثا، فضلا عن سرقته للأموال.