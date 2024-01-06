بالفيديو.. مشاهد من استهداف قاعدة "حرير" للاحتلال الأمريكي في أربيل

العالم-العراق

و أكدت حركة النجباء مسؤوليتها عن هذا الهجوم و اعتبرت استهداف أربع قواعد أمريكية بمثابة الانتقام الأولي من عملية القصف الأمريكي الجبان الذي أدى لاستشهاد معاون قائد عمليات حزام بغداد بالحشد الشعبي "مشتاق طالب السعيدي" الملقب بــ"ابو تقوى".

وأمس الجمعة، أكدت "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف قاعدة "حرير" الأمريكية في أربيل، وجاء في بيان لها: "استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة حرير المحتلة في أربيل شمال العراق، بالطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو".