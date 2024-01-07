شقيقة كيم: جيشنا سيرد فورا على أي استفزاز عند حدودنا البحرية

العالم - آسيا والباسفيك

وكان مصدر عسكري كوري جنوبي قد ذكر في وقت سابق اليوم، أن بعضا من قذائف المدفعية التي أطلقها الجيش الكوري الشمالي مؤخرا، سقطت فوق خط الحد الشمالي في البحر الأصفر، مما يفاقم من التوترات على الحدود الغربية الخاضعة لحراسة مشددة، والتي شهدت اشتباكات بحرية في السابق.

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت 200 قذيفة مدفعية من المناطق الساحلية بجنوب غربي البلاد، أول من أمس (الجمعة)، ما دفع القوات الكورية الجنوبية في جزيرتي "يون بيونغ" و"باينغ نيونغ" لتنفيذ مناورات بالذخيرة الحية.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن المصدر، القول إن معظم القذائف الكورية الشمالية سقطت في المنطقة البحرية العازلة؛ حيث سقط بعضها في المياه على مسافة 7 كيلومترات من خط الحد الشمالي.

وقال مسؤول إن الجيش الكوري الجنوبي يفكر في اتخاذ إجراءات مماثلة، بعدما عبرت قذائف المدفعية الكورية الشمالية خط الحد الشمالي أو البر، بالقرب من الحدود البحرية الفعلية.

وكانت كوريا الشمالية قد نفذت أمس (السبت) مناورات بالذخيرة الحية لليوم الثاني على التوالي؛ حيث أطلقت نحو 60 قذيفة من الساحل الغربي، سقطت في المنطقة البحرية العازلة فوق خط الحد الشمالي.