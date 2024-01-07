مراسلة العالم: الاحتلال استهدف 6 شبان بجنوب جنين ردا على هزيمته

العالم - مراسلون

واوضحت مراسلتنا من موقع اغتيال الشهداء بجنوب جنين، ان الشهداء الستة تم قصفهم بطائرة مسيرة هم من عائلة واحدة بينهم 4 اشقاء، والشخص السابع هو في حالة حرجة ويرقد بالمشفى.

وكشف طبيب تواجد في موقع الجريمة التي ارتكبها الاحتلال في تصريح لقناة العالم ان هؤلاء الشبان تم استهدافهم بصاروخ موجه وان احد الشبان تحول جثمانه الى اشلاء ما يؤشر الى احتمالية ان يكون هذا الصاروخ قد تقصفه تحديدا على هؤلاء الشباب .

وبينت مراسلتنا ان هذا الانسحاب الاسرائيلي تم منذ ساعات الفجر الاولى في مخيم جنين واندلعت مواجهات بين المقاومين من كافة الفصائل وجيش الاحتلال.

واشارت الى ان كتيبة جنين اصدرت بيانا توضح فيها اسباب استهداف هؤلاء الشباب حيث تمكن المقاومون من ايقاع آليات الاحتلال المتوغلة لمخيم جنين بكمين ناري بحيث تم تفجير عدة عبوات متتالية وتبعها استهداف مباشر وكثيف بصليات نارية مما ادى الى ايقاع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح .وردا على هذه الخسائر التي لحقت به سعى الاحتلال للانتقام باستهداف مدنيين من عائلة العصاصة ليرتقي منهم 6 شهداء على طريق القدس والتحرير .

المزيد بالفيديو المرفق..