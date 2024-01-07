اول مناورة بحرية مشتركة بين القوات العراقية والايرانية

العالم - مراسلون

انطلقت أول مناورات مشتركة بين القوات البحرية العراقية والايرانية في ممر أروند المائي الذي يربط محافظة خوزستان بمحافظة البصرة العراقية.

وتأتي هذه المناورات بمناسبة الذكري السنوية الرابعة لاستشهاد قادة النصر.

وقال أحد الشيوخ المشاركين في المراسم:"نحن مستعدون للوقوف امام أي عدو يستهدف الجهة التي حفظت عوائل العراق وسيادة العراق ونحن نتشرف بوقفة الجمهورية الاسلامية في ايران لنصرتنا".

وقال أحد المشاركين في المراسم:"لن ننسی طيبتهم وفضلهم علينا وعلی البلدين فقد كافحوا ودافعوا عن اعراضنا وبلداننا، لن ننساهم ابداً، ونحن بلدان اخوان".

ونظمت هذا الاستعراض الوحدة المنطقة الثالثة للوحدة البحرية في الحرس الثوري، بالقرب من النصب التذكاري لشهداء ايران في معركة والفجر 8، التي اندلعت عام 1986 بين القوات البعثية والقوات الايرانية.

وصرح قائد المنطقة الثالثة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الايراني، مهدي هاشمي ان "المسؤولين والشيوخ وقادة الحشد الشعبي ونواب البرلمان العراقي اجتمعوا اليوم لإرسال هذه الرسالة انه ربما تفرقنا المسافة الجغرافية عن دول محور المقاومة لكننا علی قلب واحد والوحدة تجمعنا".

وقال آمر لواء 41 في هيئة الحشد الشعبي عبدالله شاكر:"اليوم أصبح العامل البحري جزء أساسياً من قوة الردع ضد العدو الاميركي الذي يشن حرباً اساسية ضد دول محور المقاومة بالكامل".

وشاركت 313 عوامة بحرية في هذه المناورات حيث قطعت العوامات مسافة 13 ميلاً بحرياً في 40 دقيقة في مصب نهر اروند الی خور أبوصدرين في مدينة اروندكنار.

تحمل هذه المناورات رسائل مهمة وهي رفع مستوی التنسيق بما يخدم أمن الممرات المائية وتبادل الخبرات العسكرية وكذلك توثيق آليات ضبط الحدود.