الملك الأردني يدعو أمريكا للضغط لوقف العدوان على غزة

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وأوضح الملك أهمية دور أمريكا في "الضغط باتجاه وقف فوري لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية للقطاع بشكل كاف ومستدام" مؤكدا في قوله على أن المنطقة "لن تنعم بالاستقرار دون حل عادل للقضية الفلسطينية، وتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".



وأعرب الملك عبدالله عن "رفض الأردن الكامل للتهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة"، معتبرا ذلك "خرقا واضحا للقانون الدولي".



و أبرم على رفض بلاده لمحاولات الفصل بين غزة والضفة الغربية "باعتبارهما امتدادا للدولة الفلسطينية الواحدة".



وأخبر الوزير الأمريكي بأن "ما يمارسه المستوطنون المتطرفون من أعمال عنف بحق الفلسطينيين وانتهاكات للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، أمر مرفوض ويجب التصدي له قبل أن يؤدي إلى تفجر الأوضاع في المنطقة".



وفي السياق، تباحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، خلال لقاء منفصل مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، الأوضاع في غزة بشكل موسع، مشيرا إلى تفاقم الكارثة الإنسانية.

وأعاد الصفدي لـ بلينكن "تأكيد الموقف الأردني الثابت في رفض تهجير الفلسطينيين ووقف الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية والقدس" مشددا على ضرورة حماية المدنيين وإزالة جميع العقبات أمام وصول المساعدات لغزة.

هذا ووصل بلينكن ،إلى عمان ليل السبت، ضمن جولة رابعة للشرق الأوسط منذ بدء العدوان على غزة، حيث سيعمل على "منع اتساع رقعة الحرب".