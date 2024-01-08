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اعلام عبري: صاروخ كبير سقط في كريات شمونة دون ان تستشعر القبة الحديدية

الإثنين ٠٨ يناير ٢٠٢٤ - ١٠:٤٥ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل قناة العالم في لبنان بتواصل القصف المتبادل بين المقاومة الإسلامية في لبنان والجيش الاسرائيلي على المواقع الحدودية بين لبنان والاراضي الفلسطينية المحتلة.

العالم - خاص بالعالم

وقال مراسلنا الزميل حسين عز الدين إن الطيران الحربي الاسرائيلي يحلق منذ الصباح ولم يغب لحظة حتى الان عن سماء المنطقة وبدأ يحلق بشكل كثيف وايضا على علو منخفض.

واضاف مراسلنا: كان هناك معلومات اوردتها وسائل إعلام عبرية تحدثت عن سقوط صاروخ كبير في منطقة كريات شمونة دون ان تتفعل صفارات الانذار والقبة الحديدية، وذلك يعني ان هذا الصاروخ ربما يكون قد موه الرادارات الاسرائيلية ولم تلتقطه اجهزة استشعار القبة الحديدية.

كما تحدث مراسلنا عن تصعيد بدأ منذ يوم امس وصباح اليوم وكذلك قصف اسرائيلي جديد طال بلدة كفر شوبا واعالي تلال كفر شوبا ربما يكون نوع من الاستهداف الذي تقوم به المقاومة لان الموقع المستهدف يقع بالقرب من موقع الرادار القريب من مواقع رويسات العلم والسماقة وفي اعلى التلة في كفر شوبا ومزارع شبعا.

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