الكشف عن هوية ملوث منشآت نطنز النووية بفيروس "ستوكس نت" ؟

العالم - ايران

وبحسب وسائل الاعلام فان هذا الشخص هو المهندس الهولندي فان سابين مهندس البالغ من العمر 36 عاماً والذي كان متزوجا من سيدة إيرانية ويعمل في شركة نقل دولية في دبي.

وفقد وصل إريك فان سابين إلى إيران مع زوجته عام 2008 وكان من المفترض أن يتواجدا في إيران لمدة 10 أيام لقضاء عطلة رأس السنة، لكن زوجته قالت في مقابلة أجرتها مؤخرا إن إريك أصر على أن يغادر ايران بعد يوم واحد من وصوله فقط .

والامر الغامض في هذا البين هو انه بعد أسبوعين من نجاح فان سابين في نقل الفيروس إلى نطنز (16 يناير 2009)، توفي في حادث سير؟!.

وكان سابين قد أدخل الفيروس إلى مجمع نطنز عبر مضخات المياه.

وأجروا مقابلة مع مايكل هايدن، رئيس وكالة الأمن القومي الأمريكية في ذلك الوقت، الذي قال إن نقل المضخات الملوثة كان إنجازا تقنيا ويضمن فشل أجهزة الطرد المركزي الإيرانية المتقدمة.

ويشغل هايدن حاليا منصب رئيس مبادرة الأمن السيبراني لشبكة الكهرباء الأمريكية.

كما صرح المدير الدولي لشركة TTS للنقل في دبي في هذا الصدد أنني لا أعلم ما فعله فان سابين او أنه كان جاسوسا، لكن باعتبار أنه شخص مغامر فإن هذه الأمور لا تستبعد منه!.