الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤
١٠:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

استهداف مقر القيادة الشمالية للاحتلال ردًا على اغتيال الشهيدين العاروري والطويل

استهداف مقر القيادة الشمالية للاحتلال ردًا على اغتيال الشهيدين العاروري والطويل
الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٢ بتوقيت غرينتش

اعلنت المقاومة الإسلامية في ‏لبنان استهداف مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع لجيش الاحتلال الصهيوني في مدينة صفد ‏المحتلة (قاعدة دادو) ‏بعدد من المسيّرات الهجومية الانقضاضية، في إطار الرد على جريمة اغتيال القائدين الكبيرين الشهيد الشيخ صالح العاروري في الضاحية الجنوبية لبيروت، والشهيد المجاهد وسام الطويل (الحاج جواد)‏.

العالم - لبنان

وفي ما يلي نص البيان:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
‏﴿ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

في إطار الرد على جريمة اغتيال القائد الكبير الشهيد الشيخ صالح العاروري ‏وإخوانه ‏المجاهدين الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت وجريمة ‏اغتيال القائد الشهيد الأخ ‏المجاهد وسام الطويل (الحاج جواد) قامت المقاومة الإسلامية في ‏لبنان باستهداف ‏مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع لجيش العدو في مدينة صفد ‏المحتلة (قاعدة دادو) ‏بعدد من المسيّرات الهجومية الانقضاضية.‌‏ ‏ ‏ ‏
وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الثلاثاء 9-1-2024 م ‎ ‎
‏26 جمادى الآخرة 1445 هـ

هذا وأعلن إعلام الاحتلال إصابة مقر القيادة الشمالية في الرشقة الصاروخية والطائرات المسيرة التي أطلقت من لبنان. وأكدت مصادر إعلامية عبرية سقوط صواريخ او مسيرات “انتحارية” داخل قاعدة القيادة الشمالية للجيش في صفد .

وكانت المقاومة الإسلامية قد أعلنت أنّ مجاهديها استهدفوا صباح اليوم الثلاثاء (9/1/2024) موقع "‏المالكية" بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيه إصابة مباشرة.‏ ‏ ‏

وفي ما يلي البيان الصادر عن المقاومة:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 9:30 من صباح يوم الثلاثاء 9-1-2024 موقع ‏المالكية بالأسلحة المناسبة، وتمت إصابته إصابة مباشرة.‏ ‏ ‏
‏ ‏ ‏ ‏
وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الثلاثاء 9-1-2024 م ‌‎ ‎
‏26 جمادى الآخرة 1445 هـ

روابط ذات صلة

فيديو خاص: ابنة الشهيد العاروري ترتدي بزته العسكرية وتتحدث عن أمنيته

حزب الله يستهدف مواقع وثكنات إسرائيلية موقعا قتلى وجرحى + فيديو

صور..من هو 'رجل الظل' الذي استشهد رفقة العاروري؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف