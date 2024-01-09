شاهد.. رغم عمليات الاغتيال المقاومة بالضفة تؤكد بقاءها حتى اخر نفس

العالم - مراسلون

واوضحت مراسلتنا انه بالامس كانت هناك عملية اغتيال في ضاحية اكتابا بمخيم طولكرم حيث اغتالت قوات الاحتلال 3 شبان واعتقلت الرابع .

واضافت ان هؤلاء الشبان كانوا متواجدين داخل احد المنازل في ضاحية اكتابا، مشيرة الى ان الاحتلال قام بالمداهمة والاشتباك مع هؤلاء الشبان ما ادى الى استشهادهم فيما قام الاحتلال بدهس احد الشهداء.

وتابعت ان قوات الاحتلال في الاونة الاخيرة يوجه ضربات في مخيمات شمال الضفة الغربية، حيث قام باقتحام مخيم بلاطة ومخيم عكسر شرق نابلس، وقبل ايام قام بعدة اقتحامات متتالية في مخيمي نور شمس وجنين.

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