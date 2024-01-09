الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤
١٠:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. رغم عمليات الاغتيال المقاومة بالضفة تؤكد بقاءها حتى اخر نفس

الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤ - ١٠:٠١ بتوقيت غرينتش

افادت مراسلة العالم انه سيتم تشييع 3 شهداء ارتقوا امس جراء عملية اغتيال نفذها جيش الاحتلال اسرائيلي بمخيم طولكرم بعد اقامة صلاة الجنازة عليهم.

العالم - مراسلون

واوضحت مراسلتنا انه بالامس كانت هناك عملية اغتيال في ضاحية اكتابا بمخيم طولكرم حيث اغتالت قوات الاحتلال 3 شبان واعتقلت الرابع .

واضافت ان هؤلاء الشبان كانوا متواجدين داخل احد المنازل في ضاحية اكتابا، مشيرة الى ان الاحتلال قام بالمداهمة والاشتباك مع هؤلاء الشبان ما ادى الى استشهادهم فيما قام الاحتلال بدهس احد الشهداء.

وتابعت ان قوات الاحتلال في الاونة الاخيرة يوجه ضربات في مخيمات شمال الضفة الغربية، حيث قام باقتحام مخيم بلاطة ومخيم عكسر شرق نابلس، وقبل ايام قام بعدة اقتحامات متتالية في مخيمي نور شمس وجنين.

المزيد بالفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

أبرز تطورات اليوم الـ 95 للعدوان الصهيوني

مراسل العالم يكشف تطورات الجبهة اللبنانية بعد استشهاد وسام طويل

شاهد ماذا فعلت المقاومة اللبنانية بفخر الصناعة الإسرائيلية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف