شاهد.. الاحتلال يعلن عن أقسی حصيلة قتلی بين جنوده

العالم - فلسطين

انجازات وهمية يعلن عنها بشكل يومي جيش الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة تتناقض مع حجم الخسائر المعلنة وغير المعلنة التي يتكبدها في معاركه مع المقاومة الفلسطينية.

قتلى من الجنود والضباط واصابات خطيرة اقر جيش الاحتلال بسقوطهم في المعارك جنوبي قطاع غزة سبقه الاعلان عن تسعة قتلى آخرين بين ضباط وجنود اضافة الى عدد كبير من الاصابات خلال هجومين للمقاومة تعرض لهما بالقطاع.

حصيلة وصفها الاعلام العبري بانها الاقسى على الجيش الاسرائيلي منذ بداية الحرب اذ ترفع عدد قتلاه المعلن عنهم من الجنود والضباط منذ تنفيذ عملية طوفان الاقصى في السابع من تشرين الاول اكتوبر الى ما يفوق خمسمئة وثلاثة وعشرين، اكثر من مئة واربعة وتسعين منهم قتلوا في غزة منذ بدء عملياته البرية في القطاع في الاسبوع الاخير من الشهر نفسه.

اقرار جيش الاحتلال بخسائره الجديدة يأتي بعد اعلان فصائل المقاومة في مقدمتها كتائب القسام عن سلسلة عمليات استهدفت دبابات وناقلات وتجمعات جنود الاحتلال ومباني يتحصنون فيها في خانيونس وجباليا والشجاعية ومناطق اخرى شمال غرب مدينة غزة.

وفيما تحدّث الإعلام العبري عن حدث أمني صعب في القطاع أعلنت القسام إحباط محاولة إسرائيلية لتحرير أحد الأسرى لديها في مخيم البريج وسط غزة، والاشتباك مع قوة خاصة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

انجازات تكللت بتوجيه ضربة صاروخية كبيرة لتل أبيب ومستوطنات الغلاف. وبعدما قال جيش الاحتلال انه شل قدرة المقاومة ودمر عشرات فوهات الانفاق ويواصل التقدم، بثت القسام مشاهد ليلية لإطلاق صواريخها باتجاه تل ابيب ومحيطها من وسط ضباط وجنود وأليات الاحتلال بغزة.

وقالت قيادة الجبهة الداخلية التابعة لجيش الاحتلال إن أكثر من ثلاثين موقعا دوت فيها صفارات الإنذار عقب إطلاق الرشقة الصاروخية من قطاع غزة. بدورها قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنها رصدت إطلاق ثمانية صواريخ من جنوبي القطاع وإن الدفاعات الجوية اعترضت ثلاثة منها فيما سقطت اربعة في مناطق مفتوحة.