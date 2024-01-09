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مراسلنا: سرايا القدس تستخدم صواريخ لا يمكن تتبعها او للقبة الحديدية صدها

الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤ - ١٠:٣٦ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم ان محافظة خان يونس تتعرض لقصف مدفعي عنيف من قوات الاحتلال الاسرائيلي بالتزامن مع وقوع اشتباكات عنيفة بيت المقاومة الفلسطينية وجنود الاحتلال.

العالم - مراسلون

واوضح مراسلنا ان تم استهداف محيط مستشفى شهداء الاقصى بعدة احزمة نارية من قبل الطيران الحربي للاحتلال الذي شن عدة غارات متتالية، مشيرا الى ان القصف متواصل في مناطق عدة بشمال قطاع غزة وتحديدا شمال القطاع وفي بيت حانون وفي حي الشجاعية.

وعلى صعيد المقاومة الفلسطينية قال ان المقاومة لازالت تتصدى لمحاولات تقدم الاحتلال وتوقع العديد منهم بين قتيل وجريح، مضيفا ان كتائب القسام اعلنت قنص جندي في منطقة البريج ودمرت عددا من الاليات العسكرية الاسرائيلية.

وتابع ان سرايا القدس اعلنت ان مجاهديها يقودوا اشتباكات عنيفة في خان يونس ونجحوا في اعطاب عدد من الاليات العسكرية، بالاضافة الى اطلاقها عدد من الرشقات الصاروخية التي تختص بصاوريخ الهاون الدقيقة والتي لا يمكن لطيران الاستطلاع ان يتتبعها ولا يمكن للقبة الحديدية ان تصدها.

المزيد بالفيديو المرفق..

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