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ممثلية إيران بجنيف تطالب بتوفير حماية إنسانية لصحفيي فلسطين

ممثلية إيران بجنيف تطالب بتوفير حماية إنسانية لصحفيي فلسطين
الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤ - ٠١:٠١ بتوقيت غرينتش

ردا على استشهاد الصحفيين في غزة، طالبت الممثلية الدائمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في جنيف بتوفير الحماية الإنسانية للصحفيين الفلسطينيين.

العالمإيران

وعلى حسابها الافتراضي وردا على استشهاد الصحفيين في غزة، كتبت الممثلية الدائمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في جنيف: "إن القتل المستهدف للصحفيين والعاملين في مجال الإعلام على يد الكيان الإسرائيلي أمر فظيع وغير مسبوق بحيث استشهد 110 صحفيا خلال ثلاثة أشهر فقط من الحرب على غزة.. فالصحفيين في فلسطين هم عيون وآذان المجتمع الدولي من أجل الحقيقة والعدالة ويجب أن يتمتعوا بالحماية بموجب القانون الإنساني الدولي".

وفي وقت سابق، صرح اتحاد الصحفيين الفلسطينيين بأنه يتم استهداف الصحفيين بأمر مباشر من نتنياهو وبقرار رسمي من حكومته.

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