ممثلية إيران بجنيف تطالب بتوفير حماية إنسانية لصحفيي فلسطين

العالم – إيران

وعلى حسابها الافتراضي وردا على استشهاد الصحفيين في غزة، كتبت الممثلية الدائمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في جنيف: "إن القتل المستهدف للصحفيين والعاملين في مجال الإعلام على يد الكيان الإسرائيلي أمر فظيع وغير مسبوق بحيث استشهد 110 صحفيا خلال ثلاثة أشهر فقط من الحرب على غزة.. فالصحفيين في فلسطين هم عيون وآذان المجتمع الدولي من أجل الحقيقة والعدالة ويجب أن يتمتعوا بالحماية بموجب القانون الإنساني الدولي".

وفي وقت سابق، صرح اتحاد الصحفيين الفلسطينيين بأنه يتم استهداف الصحفيين بأمر مباشر من نتنياهو وبقرار رسمي من حكومته.