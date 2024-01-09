معهد امريكي يكشف سبب حقد الولايات المتحدة على حركة النجباء؟

العالم- الامريكيتان

وبحسب الموقع الإعلامي لمكتب حركة النجباء في ايران، اوضح معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى (WINEP) في تقرير بعنوان "من هم النجباء ولماذا وجهت إليهم الولايات المتحدة ضربة مؤخرا؟": إن كوادر هذه الحركة كانت أكثر القوى الجهادية تهوراً في العراق والسبب الرئيسي لمعظم الهجمات الأخيرة على المصالح الأمريكية.

وفي إشارة إلى اغتيال أبو تقوى المعاون العسكري لحركة النجباء، كتب "مايكل نايتس" الخبير والمحلل البارز في معهد أبحاث واشنطن: في ذكرى اغتيال الجنرال سليماني وأبو مهدي المهندس، الدافع الذي حفز الولايات المتحدة الامريكية إلى اتخاذ هذه الخطوة الجريئة هو أن حركة النجباء كانت هي الحركة الأكثر مناهضة لأمريكا في العراق.

واعتبر قائدها أكرم الكعبي بأنه أبرز قائد للمقاومة المسلحة ضد أمريكا.

وأشار التقرير إلى زيارات الكعبي لإيران وروسيا واجتماعاته مع كبار المسؤولين في البلدين، موضحا: على عكس فصائل المقاومة العراقية الأخرى، لم تدخل حركة النجباء في العملية السياسية، ولهذا السبب، فهي في مواقفها ليس لديها الكثير لتخسره.

وتابع معهد واشنطن: رفضت حركة النجباء، في دعمها للمقاومة في غزة، أن تقتصر على التصريحات والبيانات المناهضة لإسرائيل، بل تحركت بشكل شامل. منذ أكتوبر 2023، تم تنفيذ معظم الهجمات على القواعد الأمريكية في سوريا وإقليم كردستان العراق من قبل هذه المجموعة، مما خلف خسائر في صفوف قوات القيادة المركزية الأمريكية.

وفي الختام، وصف المعهد الأمريكي اغتيال الشهيد "أبو تقوى" بأنه إشارة تحذير من واشنطن لحركة النجباء، قائلا:" بالنظر إلى العمليات الأخيرة المناهضة لأمريكا، تستحق "حركة النجباء" بشكلٍ ملحٍ هذا النوع من الاستهداف المميت أكثر من أي جماعة أخرى!".