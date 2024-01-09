'لا عودة قريبة لمستوطني التجمعات الاستيطانية المحتلة شمال غزة'

العالم - الإحتلال

وأوضح الموقع العبري بأن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي وصل إلى الكيان الإسرائيلي، أمس، يطالب المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت) بفحص إمكانية إعادة الغزيين إلى شمال قطاع غزة.

وعلى الرغم من الدمار الهائل الذي ألحقه الاحتلال في تلك المنطقة وافتقادها لأبسط الخدمات ومتطلبات الحياة، من ماء وخدمات صرف وكهرباء وغيرها، فإن الاحتلال يمنع عودة السكان إليها.

وبحسب الموقع الإسرائيلي، فإن "من الأفكار المطروحة في [إسرائيل] لتشكيل ضغط على حماس من أجل التوصل إلى صفقة جديدة، شمل قضية عودة السكان إلى شمال قطاع غزة، بالاتصالات الرامية للتوصل إلى صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع حركة حماس".

ووفقا لذات الموقع، فإن [إسرائيل] ستخبر بلينكن بأنها لن تسمح بعودة سكان غزة إلى شمال قطاع غزة بدون صفقة أخرى، كما سيطلب كيان الاحتلال منه، زيادة الضغط على قطر.

وبالمقابل، سيطلع بلينكن أعضاء "الكابنيت" على ما سمعه من المسؤولين القطريين خلال زيارته الدوحة منذ يومين، في إطار جولته في المنطقة.

وذكر ذات الموقع "أن واشنطن لا تطالب تل أبيب بوقف الحرب، لكنها تضغط عليها من أجل تحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة على نحو كبير".

ونقل الموقع عن والد أحد المحتجزين الإسرائيليين قوله "نتوجه إلى معبر كرم أبو سالم من أجل منع دخول البضائع والأدوية إلى قطاع غزة"، لأن لن يكون هناك إدخال للمساعدات الإنسانية حتى عودة جميع المحتجزين إلى الديار".