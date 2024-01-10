مسؤول يمني ينصح البريطانيين: لا تكونوا كبش فداء لـ'إسرائيل' أو أمريكا

العالم - اليمن

وقال محمد علي الحوثي، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "للبريطانيين مدمرتكم صنعت قبل التطور التكنولوجي الذي بات يعزز سلاح الترسانة الحديثة للقوات المسلحة اليمنية".

وأضاف: "عندما صنعت المدمرة كان أبناء الشعب اليمني في ذلك الوقت يملكون بنادق (الموزر) الذي لا يتسع مخزنه إلا لطلقة فقط وليس أتوماتيك، والبريطانيين بهذه القوة يحتلون أجزاءً من اليمن".

وتابع: "ومع التفوق الكامل للبريطانيين في ذلك الوقت فقد تم طردهم وخرج آخر جندي يجر أذيال الخيبة والهزيمة في يوم الجلاء".

وختم عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن بالقول: "نقول لهم راجعوا تاريخكم في الستينات ولا تكونوا كبش الفداء البديل للكيان الإسرائيلي أو للأميركان".