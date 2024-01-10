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مسؤول يمني ينصح البريطانيين: لا تكونوا كبش فداء لـ'إسرائيل' أو أمريكا

مسؤول يمني ينصح البريطانيين: لا تكونوا كبش فداء لـ'إسرائيل' أو أمريكا
الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

دعا عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن، بريطانيا إلى مراجعة تاريخها، وأن لا تكون كبش فداء بديل لـ"إسرائيل" أو أمريكا، وذلك على خلفية إعلان لندن إرسالها فرقاطة إلى البحر الأحمر الذي يشهد توتراً منذ منع اليمن مرور السفن المرتبطة بالإحتلال.

العالم - اليمن

وقال محمد علي الحوثي، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "للبريطانيين مدمرتكم صنعت قبل التطور التكنولوجي الذي بات يعزز سلاح الترسانة الحديثة للقوات المسلحة اليمنية".

وأضاف: "عندما صنعت المدمرة كان أبناء الشعب اليمني في ذلك الوقت يملكون بنادق (الموزر) الذي لا يتسع مخزنه إلا لطلقة فقط وليس أتوماتيك، والبريطانيين بهذه القوة يحتلون أجزاءً من اليمن".

وتابع: "ومع التفوق الكامل للبريطانيين في ذلك الوقت فقد تم طردهم وخرج آخر جندي يجر أذيال الخيبة والهزيمة في يوم الجلاء".

وختم عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن بالقول: "نقول لهم راجعوا تاريخكم في الستينات ولا تكونوا كبش الفداء البديل للكيان الإسرائيلي أو للأميركان".

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