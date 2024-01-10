مساعي بلينكن لضمان عدم تحول الحرب بغزة إلى صراع إقليمي

العالم – خاص بالعالم

وهذا ما اشارت اليه صحيفة الغارديان البريطانية من أن واشنطن ستضغط على رئيس الوزراء الاسرائيلي بينامين نتنياهو للحصول على تنازلات لخفض التوترات الإقليمية والمساعدة في تجنب صراع أوسع في الشرق الأوسط.

كذلك اراد بلينكن ايصال رسائل طمئنة لتل ابيب بأن مسار التطبيع مع الدول العربية لايزال قائما، وان هناك ترحيبا من جميع الدول التي زارها في المنطقة، وانهم مستعدون لدعم حل دائم ينهي دائرة العنف المستمرة ويضمن أمن الكيان الإسرائيلي، شريطة إقامة دولة فلسطينية.

وفي ختام مباحثاته في تل أبيب خرج بلينكن في مؤتمر صحفي، ليظهر نفسه أنه مهتم بعودة الفلسطينيين إلى ديارهم وإنهاء الحرب في أقرب وقت.



وبعد هذا التصريح توجه بلينكن الى رام الله، وقال أنه أجرى مناقشات مثمرة مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مؤكدا تأييد واشنطن 'تدابير ملموسة' لإقامة دولة فلسطينية.



لكن مصادر فلسطينية ووسائل إعلام إسرائيلية كشفت أن لقاء عباس وبلينكن كان متوترا وعلاه الشتائم والصراخ وسط تأكيد عباس بعدم السماح بتهجير أي فلسطيني، ورفض التعامل مع المخططات الإسرائيلية التي تدعو لفصل قطاع غزة أو اقتطاع أي جزء منه.

ورغم حديث بلينكن عن رغبته في انهاء الحرب في غزة، إلا أن تصريح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، جاء مناقضا تماما له، ليؤكد بشكل لا لبث فيه ان بلاده لا تؤيد وقفا لإطلاق النار حاليا في غزة بحجة انه سيكون في صالح حماس، مضيفا ان سياسة بلاده ترتكز على دعم التوصل إلى هدن إضافية وزيادة إيصال المساعدات في غزة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...