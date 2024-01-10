شاهد.. القسّام تنشر مشاهد لكمين نصبته لقوات الإحتلال بحي الزيتون

العالم – خاص بالعالم

كتائب القسام بثت مشاهد تظهر جانبا من الاشتباك من مع قوات الاحتلال الإسرائيلية في مدينة غزة.

وتظهر المشاهد جانباً من الاشتباكات مع قوات الاحتلال ومهاجمة دبابات ومدرعات بقذائف الياسين في محاور القتال، وكيف تلتحم قوات القسام مع جيش الاحتلال وآلياته.

وتظهر المشاهد ايضا رصد المقاومة لمواقع جيش الاحتلال بتقنيات حديثة واستهداف هذه المواقع بصورة مباشرة.

هذا المشهد مثلا يظهر اقتدار وقوة المقاوم الفلسطيني على بعد امتار قليلة من الدبابة التي تمر مسرعة خوفا من الاستهداف، فيقوم بقصفها مباشرة.



القسام نشرت ايضا مشاهد لاشتباك قواتها مع قوة اسرائيلية راجلة بالأسلحة الرشاشة قرب مفترق الكويت جنوب حي الزيتون في مدينة غزة شمال القطاع.

وتظهر المشاهد رصد قوات الاحتلال المتقدمة نحو الكمين الذي نصبه لهم المقاومون، ثم يبدأ أفراد الكمين بضرب القوة، ويقع جزء من الجنود في الكمين، فيما يفر عدد منهم نحو احد المنازل في المنطقة.

ونشر الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام، مشاهد لطائرة درون اسرائيلية تمت السيطرة عليها أثناء مهمة استخباراتية لها في مدينة بيت لاهيا شمال القطاع.

وهذه العملية تكشف قدرة المقاومة على الوصول الى مواقع جيش الاحتلال.

وخلال الاسبوع الماضي دمرت القسام اكثر من42 الية عسكرية كليا او جزئيا وقتلت 22 جنديا اسرائيليا من نقطة الصفر.

إضافة إلى إيقاع العشرات بين قتيل وجريح في52 مهمة عسكرية مختلفة.



سرايا القدس اعلنت قصفها التحشدات العسكرية لجيش الاحتلال بقذائف الهاون النظامي عيار 60 في محيط منطقة المحطة في خانيونس.

بالاضافة الى قصفها تمركزا لجنود وآليات العدو في محور التقدم جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.



اما جيش الاحتلال، فقد اعترف بمقتل ضابط خلال المعارك في قطاع غزة، واعلنت وسائل اعلامه اصابة 37 جنديا بينهم 11 جنديا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...