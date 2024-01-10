الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤
٠٦:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

هذا ما قاله رئيس وزراء العراق حول إخراج قوات التحالف من بلده

هذا ما قاله رئيس وزراء العراق حول إخراج قوات التحالف من بلده
الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن العراق يسعى لإخراج قوات التحالف بشكل سريع ومنظم، فيما أشار الى أن إنهاء الحرب على غزة سيوقف خطر التصعيد الإقليمي.

العالم-العراق

وقال رئيس الوزراء في مقابلة مع (رويترز) : إن "العراق يسعى لإخراج قوات التحالف بشكل سريع ومنظم كي لا تبقى في العراق لمدة طويلة وتستمر الهجمات"، مبيناً أن "ذلك يتم عبر الاتفاق على إطار زمني لإخراجها".

وأضاف أن "هناك حاجة لإعادة تنظيم العلاقة، حتى لا تكون هدفاً أو مبرراً لأي طرف سواء كان داخلياً أو خارجياً للعبث بالاستقرار في العراق والمنطقة".

وبشأن الحرب على غزة، أكد رئيس الوزراء على "ضرورة إنهاء هذه الحرب التي من شأنها أن توقف خطر التصعيد الإقليمي"، موضحاً أن "إنهاء حرب غزة هو الحل الوحيد".

وحذر من "توسع ساحة الصراع في منطقة حساسة بالنسبة للعالم برمته والتي تمتلك معظم إمدادات الطاقة".

روابط ذات صلة

المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف قاعدة أميركية في سوريا

كتائب حزب الله العراقية تحذر من اي اعتداء على لبنان واليمن + فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف