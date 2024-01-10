الأونروا تحذر: 85% من أهل غزة نازحون

العالم _ فلسطين

وأضافت الوكالة في بيان، أن “ما يقرب من 1.4 مليون نازح يعيشون في 155 منشأة تابعة لها في قطاع غزة، وأن 150 ألف شخص اضطروا للابتعاد عن مرافقها بسبب أوامر الإخلاء (الإسرائيلية) بالمنطقة الوسطى وخان يونس جنوبا”.

وقالت أونروا إلى أن العدد الإجمالي لموظفيها الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان بلغ 146.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين، وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

واستشهد في العدوان المتواصل على القطاع 23 ألفا و357 شخصا، وإصابة 59 ألفا و410 جرحى، إضافة إلى تدمير مساحات شاسعة من قطاع غزة، وتشريد نحو 85% من سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وترك ربع سكانه يواجهون المجاعة.