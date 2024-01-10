أنصار الله: نستهدف السفن الإسرائيلية حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن غزة

العالم-اليمن

هذا وأعلنت القوات المسلحة اليمنية، أن قواتها البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجوّ المسير نفذوا عملية عسكرية مشتركة بعدد كبير من الصواريخ البالستية والبحرية والطائرات المسيرة استهدفت سفينة أمريكية كانت تقدم الدعم للكيان الصّهيوني.

وقالت القوات المسلحة في بيان لها: إنّ العملية جاءت كرد أوليّ على الاعتداء الغادر الذي تعرضت له قواتنا البحرية من قوات العدوّ الأمريكيّ يوم الأحد ال18 من جمادى الآخرة 1445للهجرة.

وشددت على أنّها لن تتردد في التعامل المناسب مع كل التهديدات المعادية ضمن حقّ الدفاع المشروع عن بلدنا وشعبنا وأمتنا.