شاهد/جندي صهيوني يكذب قائد وحدته حول السيطرة على غزة

العالم- فلسطين المحتلة

وقال متان فيزيل، جندي في جيش الاحتياط في وحدة 162، خلال مقابلة صحفية، "نحن في داخل غزة وهذه تجربة شخصية لي حدثت معي، وأسمعها بأذني في جهاز الاتصال داخل البناية المتواجدين بها".



وأضاف: "هذه هي الحقيقة أن الجيش يسرد قصصا كبيرة في الإعلام، والمتحدث العسكري يخرج بتصريحات كل يوم ويحدث الإسرائيلیین حول ما يحصل في قطاع غزة ولكن واقع الأمر مختلف".



وأردف فيزيل: "في أحد الأيام كنا نجلس داخل مبنى لحماس بعد أن قمنا باحتلاله، وكان معنا مصابون وكنا نجلس بأحد مكاتب حماس ونحن داخل البناية نعلم أننا مهددون".



وتابع سرد الواقعة: "كنا خائفين من الخروج من البناية لأننا كنا مهددين خوفا من أن يتم قصفنا بصاروخ مضاد للدروع أو استهدافنا بواسطة قناص".

ومضى يقول: "كان بحوزتنا راديو صغير نستمع للأخبار ونسمع أخبار قائد وحدتنا وحدة 162، وضابط وحدتنا يقول إننا قريبون من السيطرة العسكرية، بينما أنا على الأرض في غزة خائف من الخروج من البناية فيما قائد وحدتنا يقول سيطرنا عسكريا".



وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "كلفة الحرب الإسرائيلية على القطاع بلغت 60 مليار دولار، ورغم ذلك لم تتحقق بعد أهدافها المتمثلة في تصفية قادة حركة حماس واستعادة الأسرى"، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لم یحقق أي نتائج حتى الآن.



إلى جانب ذلك، أعلن جيش الاحتلال إصابة 13 ألف من الإسرائيليين، بينهم 2500 جندي منذ بداية الحرب على غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.