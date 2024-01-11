المقاومة تتصدى لتوغلات الاحتلال وتفجر دباباته في خانيونس

العالم- فلسطين

ودمرت كتائب القسام آلية صهيونية بعبوتين مضادتين للدروع شرق مدينة خانيونس واشتعال النيران فيها.

وأعلنت كتائب القسام في بلاغ عسكري اليوم الخميس، استهداف 3 آليات صهيونية بقذائف “الياسين 105” في محيط منطقة بني سهيلا شرق مدينة خانيونس.

كما تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية راجلة متمركزة داخل أحد المنازل بعبوة مضادة للأفراد “رعدية” وأوقعوها بين قتيل وجريح شرق مدينة خانيونس.

واستهدفت كتائب القسام جرافة صهيونية بعبوة “شواظ” شرق مدينة خانيونس.

وتمكن مجاهدو كتائب القسام وسرايا القدس من استهداف غرفة قيادة للعدو شرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل.