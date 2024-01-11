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المقاومة تتصدى لتوغلات الاحتلال وتفجر دباباته في خانيونس

المقاومة تتصدى لتوغلات الاحتلال وتفجر دباباته في خانيونس
الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٧ بتوقيت غرينتش

تواصل كتائب القسام وفصائل المقاومة التصدي لقوات الاحتلال الصهيوني، وتنفيذ كمائن نوعية وتفجير دباباته بمحاور التوغل في قطاع غزة.

العالم- فلسطين

ودمرت كتائب القسام آلية صهيونية بعبوتين مضادتين للدروع شرق مدينة خانيونس واشتعال النيران فيها.

وأعلنت كتائب القسام في بلاغ عسكري اليوم الخميس، استهداف 3 آليات صهيونية بقذائف “الياسين 105” في محيط منطقة بني سهيلا شرق مدينة خانيونس.

كما تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية راجلة متمركزة داخل أحد المنازل بعبوة مضادة للأفراد “رعدية” وأوقعوها بين قتيل وجريح شرق مدينة خانيونس.

واستهدفت كتائب القسام جرافة صهيونية بعبوة “شواظ” شرق مدينة خانيونس.

وتمكن مجاهدو كتائب القسام وسرايا القدس من استهداف غرفة قيادة للعدو شرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

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