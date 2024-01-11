الاحتلال يشن حملة اقتحامات واسعة في الضفة

العالم _ مراسلون

وقال مراسل قناة العالم في مدينة الخليل أنه كان هناك اقتحامات في جنين في الساعات الماضية وتم تسجيل 6 اعتقالات بين صفوف المواطنين الفلسطينيين.

و أضاف ان قوات الاحتلال اقتحمت مدينة أريحا وتحديدا مخيم عقبة جبر واعتقلت 2 من المواطنين الفلسطينيين.

وقال مراسل العالم أنه اقتحم جيش الاحتلال 3 مخيمات جنوب ضفة الغربية واعتقلت 3 فلسطينيين في هذه المنطقة.

واشار الى ان الخليل شهدت خلال الساعات الماضية مداهمات واقتحامات من قبل جيش الاحتلال، مشيرا الى ان قوات الاحتلال قامت بمصادرة 4 مركبات فلسطينية.

وأكد ان جيش الاحتلال يشدد اجراءاته على المداخل الرئيسية لمحافظة الخليل بشكل عام واحيانا يغلق المدخل في وجه الفلسطينيين، حيث لا يتمكن المواطنون من الدخول والخروج الى المدينة.

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