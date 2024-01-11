ماذا تقول الضفة وغزة بشأن محكمة العدل الدولية؟ + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر أشارت الزميلة راية عروق أن الأهالي في الضفة الغربية لا يؤمنون بهذه المحاكم، وأضافت: على مدار 75 عاما وهذه المحاكم تبنتها بطبيعة الحال السلطة الوطنية الفلسطينية، وكانوا يؤمنون بهذه المحاكم والتقدم للمحاكم الدولية.. ولكن هنا في الضفة الغربية باتوا لا يؤمنون بأنها تنفذ أي شيء، فعلى مدار أكثر من 95 يوماً والاحتلال الأسرائيلي يقتل الفلسطينيين في غزة والضفة إلا أن هذه المحاكم لم تحرك أي ساكن.

وأكدت أن الآن ومع دخول الجلسة الأولى لمحكمة العدل الدولية لا يؤمن الفلسطينيون بأنها ستكون في صالح الشعب الفلسطيني، ولذلك هم لا يؤمنون بها، ووبينت أنه: لكن موقف جنوب إفريقيا تحديدا لاقى تقبلاً وتأييداً من قبل الفلسطينيين، بعد أن تقدمت بشكوى ضد إسرائيل، وكان بالأمس احتفالات قرب تمثال مانديلاً في مدينة رام الله بعد تأييد جنوب أفريقيا للفلسطينيين من خلال التقدم بهذه الشكوى ضد إسرائيل.

وأكدت زميلتنا: هنا يؤمنون بالكفاح المسلح، طالما قالت السلطة الوطنية الفلسطينية بأننا سنتقدم للمحاكم وهم يؤمنون بطبيعة الحال بأن المحاكم هي التي ستنصر الشعب الفلسطيني، ولكن الناس لا يؤمنون بذلك، ويؤمنون بأن الكفاح المسلح هو السبيل نحو التحرير، وأن حرب الإبادة التي يقوم بها الاحتلال ضد غزة والضفة لن يحلها إلا الكفاح المسلح.. وعلى مدى 75 عاما لم تقدم هذه المحاكم والشكاوى للفلسطينيين أي شيء.

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