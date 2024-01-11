صنعاء تؤكد على دعم فلسطين رغم إدانة مجلس الأمن للعمليات البحرية

العالم – خاص بالعالم

رفض واسع تُبديه الأوساط اليمنية لقرار مجلس الأمن الأخير المتعلق بإدانة العمليات العسكرية البحرية المساندة لفلسطين.. فالقوى السياسية في صنعاء تعتبر القرار الأممي داعماً للسلوك والإرهاب الأمريكي الرافض لتوقف الجرائم والمجازر الصهيونية في قطاع غزة، وتؤكد أنه غير مؤثر إطلاقاً على الموقف اليمني الداعم لفلسطين.

وقال زيد الغرسي رئيس الدائره الاعلامية بالرئاسة اليمنية ان:"مجلس الامن هو اداة بيد امريكا ولا يمكن ان يخرج عن السياسات الامريكية ونحن في اليمن لا يخيفنا ولا نعتبر هذا القرار مؤثرا وستستمر عملياتنا حتى يتم ايقاف العدوان على غزة وفك الحصار على غزة واما غير ذلك فلن نتوقف".



الأطراف السياسية في صنعاء وهي تستنكر قرار مجلس الأمن، فإنه بنظرها جاء نتيجة ضغوط أمريكية وفي إطار لعبة سياسية لشرعنة عسكرة البحر الأحمر من قبل أمريكا وتحالفها، وترى أنه يمثل فضيحة جديدة للهيئة الدولية وتبعية قرارها للإدارة الأمريكية، بالنظر لفشل المجلس سابقاً الخروجَ بقرار يمنع العدوان الإسرائيلي على غزة..

وقال عارف العامري المتحدث باسم الاحزاب والقوى السياسية المناهضة للعدوان:" ياتي قرار مجلس الامن لشرعنة وتاكيد ان أمركة مجلس الامن الدولي وصهينة الامم المتحدة وتتخذ القرارات بحق المستضعفين ولا تخدم مصالح المستضعفين".

ومع سياسة الكيل بمكيالين من قبل مجلس الأمن فإن قرارَه الأخيرَ -برأي صنعاء- مسيسٌ ومضلِلٌ للرأي العام لاعتماده على ادعاءات واشنطن بشأن أمن الملاحة البحرية لهدف تبرير تحركاتها العسكرية الأخيرة، وهو الأمر الذي تنفيه صنعاء مراراً مع تأكيدها أن الملاحة الدولية في البحرين الأحمر والعربي آمنة باستثناء أيِ سفنٍ تخدم مصالح الكيان الإسرائيلي.

وبرأي الأوساط هنا فإن تحركات أمريكا لعسكرة البحر الأحمر هي ما يهدد الملاحة البحرية ومن شأنها توسيع رقعة الصراع في ظل تهديداتها وتصعيدها المستمر.. تهديدات تؤكد صنعاء أنها في جاهزية تامة للتعامل معها.

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