مراسلون فلسطينيون صغار يشعلون مواقع التواصل حول جرائم الكيان

العالم – نقطة تواصل

وسلط البرنامج الضوء على ابيات للشاعر السعودي مهذل الصقور قال فيها:"تظن انك قد تمس هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي.. عبثا تحاول لا فناء لثائر انا كالقيامة ذات يوم آت"، تداولها رواد المنصات الرقمية لدول الخليج الفارسي تعليقا على الجريمة الدموية التي التي ارتكبها الصهاينة بحق الصحفيين في غزة للتعتيم الاعلامي على الابادة الجماعية في القطاع المحاصر، منعا لايصال مظلومية الغزيين المنكربين صوتا وصورة.

لكن ارادة هذا الشعب تكسير جبروت المحتل فقد تداولوا على النشطاء دول الخليج الفارسي مقطع فيديو لطفل والذي يناشد حقوق الانسان واهمال المجتمع الدولي"، مقطع الفيديو هذا لعبود الفتى الفلسطيني المراسل الغزي الذي اذهل الجميع المصرّ على نقل الحقيقة من ميدان غزة المحاصر، حصد مشاهدات وصلت الى المليون مشاهدة وناشد فيه حقوق الحيوان بعد اهمالهم من حقوق الانسان.

كما تداول النشطاء الرقميون في العالم ومن ضمنهم رواد منصات التواصل في دول الخليج الفارسي، حيث علقوا عبر منصتي اكس وانستغرام.

حيث قال البروفيسور اسماعيل المدني الناشط البحريني قائلاً:" كلام صحيح فربما حكومات الغرب الصهيونية تاخذهم العاطفة بالحيوان اكثر من الانسان".

كما علقت اماني راشدي قائلة:" لا تتعب نفسك لا انسان ولا حيوان وقال ملهم اخجلتنا من انفسنا يا عبود نسال الله لكم فرجا قريبا وليس الفتى عبود الذي يخاطر لنقله الحقيقه بالصوت والصورة وحسب، انما هناك مقطع فيديو نشره نشطاء الدول الخليج الفارسي لشاب غزي نقل الاوضاع الصعبة في غزة على طريقته الخاصة.

ونال الأطفال الغزيون حصة ونصيب في الاسبوع في منصات الدول الخليج الفارسي، حيث نشروا مقاطع فيديو الاكثر تداولا في الحسابات الرقمية ومنها الفيديو لطفلة غزية تحدت المحتل لاسعاد اترابها.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...