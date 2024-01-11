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إستولت على شحنة نفط إيرانية بتوجيه من واشنطن

توقيف ناقلة نفط أميركية من قبل القوات البحرية للجيش الايراني

توقيف ناقلة نفط أميركية من قبل القوات البحرية للجيش الايراني
الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ - ٠٢:٠١ بتوقيت غرينتش

اعلنت العلاقات العامة للقوة البحرية للجيش الايراني، ان القوات البحرية للجيش الايراني قامت بتوقيف ناقلة نفط أمريكية في مياه بحر عمان بأمر قضائي.

العالمإيران

ونقلا عن العلاقات العامة للقوة البحرية للجيش، ان القوات البحرية للجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية قامت اليوم الخميس، بتوقيف ناقلة نفط أمريكية في مياه بحر عمان بأمر قضائي.

وقالت البحرية الإيرانية إن ناقلة النفط الأميركية المحتجزة استولت على شحنة نفط تابعة لإيران بتوجيه من واشنطن.

وكانت وكالتا أمن بحري بريطانيتان أعلنتا بأن أشخاصا صعدوا إلى متن سفينة في خليج عمان وقاموا باحتجازها مشيرتين إلى فقدان الاتصال بها.

وقالت الوكالتان إن أربعة إلى خمسة أشخاص مسلحين صعدوا على ناقلة سانت نيكولاس للنفط الخام التي ترفع علم جزر مارشال، بينما كانت على بعد حوالي 50 ميلا بحريا إلى شرق ولاية صحار العمانية.

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