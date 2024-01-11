تطورات العدوان على غزة بيومه الـ97: استشهاد 23469 فلسطينيا

العالم-الاحتلال

وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 7 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر قصف العدوان الصهيوني استهدف منزلا غرب خان يونس، في وقت دارت اشتباكات ضارية جنوب شرقي خان يونس تزامنا مع قصف مدفعي عنيف.

واشارت المصادر إلى أن مدفعية قوات الاحتلال قصفت بشكل متواصل وعنيف مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما اعلنت مصادر طبية في غزة عن "وصول 7 شهداء و25 إصابة بينهم أطفال ونساء إلى مستشفى ناصر الطبي، جراء قصف استهدف منزلا مأهولا يعود لعائلة "أبو ناموس" في المعسكر غرب خانيونس".

مدفعية جيش الاحتلال تقصف جنوب لبنان بقنابل الفوسفور

واستأنفت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، قصف عدد من بلدات جنوب لبنان الحدودية، رغم الهدوء الحذر طيلة الصباح، فيما أعلن حزب الله عن استهداف تجمعين لجنود صهاينة.

وقال حزب الله في بيانين منفصلين، إن "مقاتليه استهدفوا عند الساعة 09:50 من صباح اليوم تجمعا ‏لجنود إسرائيليين في محيط موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوه إصابة مباشرة، وعند الساعة 11:30 استهدفوا تجمعا ‏لجنود إسرائيليين في محيط موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوه أيضا إصابة مباشرة".

وأكد حزب الله في بيانه أن استهدافاته تأتي "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته".

في المقابل، استهدف قصف مدفعي صهیونی بقذائف الفسفور، وسط بلدة الخيام جنوب لبنان.

كذلك، استهدفت مدفعية الاحتلال بـ4 قذائف منطقة خلة بلوط ووادي البياض على أطراف بلدة حولا، فيما شن الطيران الحربي الصهیونی غارة مستهدفا منزلا في بلدة حانين.

جيش الاحتلال ينفذ اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

ونفذ جيش الاحتلال، اليوم الخميس، عددا من عمليات الاقتحام في الضفة الغربية، جرى خلالها اعتقال عدد من الفلسطينيين، من بينهم أسيران محرران.

وذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت اليوم شابا من بلدة سلواد شرق رام الله، وثلاثة مواطنين من بيت لحم.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في مخيم العزة، وأخرى في شارع الصف وسط بيت لحم، وفتشتها وعبثت بمحتوايتها.

واعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين من مدينة جنين وسط مواجهات عنيفة، بعد أن اقتحمت القوات المدينة بمساندة جرافة عسكرية قامت بتدمير البنية التحتية في الحي الشرقي للمدينة.

واقتحمت تلك القوات بلدة اليامون غرب جنين وقرى دير أبو ضعيف وبيت قاد وعرانة والجلمة وشنت حملات تمشيط وتفتيش واسعة دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.

كما اعتقلت أسيرين محررين من بلدة عنبتا شرق طولكرم، عقب مداهمة منازل ذويهما في البلدة.

وقالت مصادر محلية، إن القوات الصهیونية اقتحمت قرية قريوت وبلدة بيتا جنوب محافظة نابلس، ومدينة البيرة وبلدة بيتونيا غرب رام الله، ووزعت منشورات تهديد للمواطنين الفلسطينيين.

جيش الاحتلال: حماس استعدت منذ فترة طويلة وبطريقة منظمة جدا لقتالنا

قال رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي، الأربعاء، إن حركة حماس كانت تستعد منذ فترة طويلة جدا للدفاع عن نفسها بطريقة منظمة للغاية لقتال الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وفي محادثة مع الجنود، قال هاليفي إن "القتال يدور في مساحة معقدة للغاية.. تحت الأرض وفوقها، وهناك عدو كان يستعد لفترة طويلة جدا للدفاع عن نفسه بطريقة منظمة للغاية.. كذلك يوجد هنا سكان، والكثير الكثير من المنازل.. إنها منطقة قتال معقدة للغاية".

من جهة أخرى، وجه هاليفي رسالة إلى حزب الله اللبناني على الحدود الشمالية قائلا: "بعد غزة.. سنعرف ماذا نفعل في لبنان"، مضيفا: "بعد ما فعلتموه، لا توجد قرية في لبنان لا يمكنكم دخولها وتفكيكها".

محاكمة تاريخية للاحتلال بتهمة الإبادة بغزة

هذا وقد انطلقت اليوم الخميس، جلسات استماع للنظر في قضية رفعتها جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية، تتهم فيها الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة جماعية في الحرب على غزة، وتطالب بوقفها بشكل عاجل.

وتعتبر دعوى "الإبادة" التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال تاريخية، حيث أرسلت جنوب إفريقيا عددا من أبرز محاميها إلى لاهاي من أجل مواجهة قانونية في محكمة العدل الدولية، لإجبار الاحتلال على وقف عدوانه الدامي على قطاع غزة، والذي خلف نحو 30 الف شهيد ومفقود ومئات آلاف الجرحى والمشردين.

والدعوى التي ترفعها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية مدفوعة بأسباب تاريخية، إذ يرى حزب "المؤتمر الوطني الإفريقي" الحاكم والداعم للقضية الفلسطينية أن هناك رابطا بينها وبين كفاحه ضد حكومة الأقلية البيضاء التي كانت تقيم علاقات تعاون مع الاحتلال.

وعُرف عن رمز الكفاح ضد الفصل العنصري نيلسون مانديلا قوله إن حرية جنوب إفريقيا "لن تكون مكتملة من دون حرية الشعب الفلسطيني".

وقال الرئيس سيريل رامابوزا مخاطبا أنصار حزب المؤتمر الوطني الإفريقي هذا الأسبوع إن تعاليم مانديلا ألهمت التحرّك القضائي الأخير، معتبرا الأمر "قضية مبدأ".

وأضاف "يتعرّض الشعب الفلسطيني اليوم للقصف والقتل.. يملي علينا الواجب الوقوف ودعم الفلسطينيين".

وفي السياق قال ممثل جنوب إفريقيا لدى محكمة العدل الدولية ماكس دو بليسيس، اليوم الخميس، إن المجتمع الدولي فشل لمدة طويلة في الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني، موضحًا أن جنوب إفريقيا لجأت إلى محكمة العدل الدولية من أجل الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني.

وأضاف دو بليسيس، أن "إسرائيل ظلت على مدار ما يقرب من ثلاثة أرباع قرن، تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني، موضحًا أنه منذ قيام الاحتلال الإسرائيلي باحتلال الأراضي الفلسطينية وهي تقوم بأعمال عنف وإبادة بحق الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة".

استشهاد 23469 فلسطينيا في العدوان الاسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر

الى ذلك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، قبل قليل، عن ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 23469 شهيدا منذ يوم 7 أكتوبر الماضى.

وقالت وزارة الصحة في غزة اليوم الخميس إن 23469 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 59604 آخرون في غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وكان المكتب الاعلامى الحكومى في غزة، قد أكد اليوم، الخميس، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين إلى 117 صحفياً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد ارتقاء الزملاء فؤاد أبو خماش، محمد الثلاثيني، الصحفيين أحمد البدير، الزميل الصحفي شريف عكاشة، الصحفية هبة العادلة.

العملية البرية متواصلة بخان يونس وشهداء بالعشرات

واصلت طائرات الاحتلال قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم الـ97 من الحرب مخلفة شهداء بالعشرات ومئات الجرحى ودمارا كبيرا في الممتلكات والبنية التحتية.

وارتكب الاحتلال 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 147 شهيد و 243 اصابة لترتفع حصيلة العدوان الصهيوني الى 23.357 شهيد و59.410 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

واستهدف الطيران الحربي منزل لعائلة بسام ابو ناموس بشارع السماسمة غرب خانيونس جنوب القطاع ما ادى لاستشهاد سبعة مواطنين و 25 اصابة نقلوا إلى مجمع ناصر الطبي.

واطلقت طائرات الاحتلال المروحية نيرانها بشكل متقطع في سماء محافظة خانيونس وارتقى في المحافظة 19 شهيدا خلال الـ24 ساعة الأخيرة نتيجة القصف الصهيوني على خان يونس.