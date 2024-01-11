اين كان الصحفي محمد الثلاثيني حين تعرض للقصف، ومن كان معه؟!

العالم - خاص بالعالم

هذا ما نقله مراسل قناة العالم الاخبارية خلال نقل مباشر اثناء تغطية قناة العالم المستمرة للتطورات في قطاع غزة، واضاف: كما لم يتوقف القصف الجوي على منطقة دير البلح التي يتواجد فيها طاقم قناة العالم حاليا، على منازل المدنيين دون اي رادع دولي لكيان الاحتلال.

واشار الى ان عدد الصحفيين الشهداء جراء العدوان ارتفع الى اكثر من 117 صحفيا بعد استشهاد الصحفيين فؤاد ابو خماش ومحمد الثلاثيني العامل في قناة القدس، والذي استشهد هو وشقيقه في قصف منزل في خانيونس جنوب القطاع.

واوضح مراسلنا ان الدفاع المدني اعلن قبل قليل اصابة احد عناصره بعد تعرض فرق الانقاذ للاستهداف المباشر من قبل طائرات الاحتلال خلال القيام بواجبهم لانقاذ عالقين تحت الانقاض خلال القصف الاسرائيلي.

واكد استشهاد 7 مواطنين جراء قصف الاحتلال منزلا في خانيونس، فيما تعرضت مناطق لقصف مدفعي واخرى الى قصف من طائرات كوادكوبتر المسيرة في شمال القطاع.

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