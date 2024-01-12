بالفيديو.. فعاليات احتجاجية في امريكا تنديدا بالعدوان على اليمن

العالم-الاميركيتان

وقالت قناة "فوكس 5" إن الحاضرين هتفوا "عاش اليمن" و"ارفعوا أيديكم عن اليمن"، فيما أظهرت فيديوهات متداولة المحتجين وهم يهتفون أيضا بتحرير فلسطين ويرفعون أعلاما فلسطينية.

ورجحت "فوكس" أن يكون الاحتجاج قام بتنظيمه تحالف ANSWER (تحرك الآن لوقف الحرب وإنهاء العنصرية)، وهو تحالف مناهض للحرب ومؤيد للعدالة الاجتماعية وله مراكز تنظيمية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ونشرت المنظمة عبر منصة "إكس"، بيانا يدعو لـ"التعبئة الطارئة" في واشنطن العاصمة.

وقال البيان: "أوقفوا القصف الذي تقوده الولايات المتحدة على اليمن! إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن تهدد بإطلاق العنان لحرب إقليمية مع هذا الانتقام ضد تضامن اليمن مع فلسطين. ويحتشد النشطاء المناهضون للحرب في البيت الأبيض الليلة للاحتجاج على هذا التصعيد الكبير".

كما تجمع حشد من المحتجين في ساحة "تايمز سكوير" في نيويورك مساء الخميس بالتوقيت المحلي، حيث نددوا بالضربات الأمريكية البريطانية على اليمن مطالبين بوقفها فورا، كما دعوا لتحرير فلسطين.

تعرضت العاصمة صنعاء فجر الجمعة لعدوان أمريكي بريطاني في محاولة فاشلة لثني الشعب اليمني عن مواقفه البطولية المناصرة للشعب الفلسطيني . وأكدت مصادر يمنية أن العدوان الأمريكي البريطاني شن أربع غارات جوية على قاعدة الديلمي بالعاصمة صنعاء . كما شن العدوان غارات جوية على محيط مطار الحديدة ومناطق في مديرية زبيد بمحافظة الحديدة كما استهدف معسكر كهلان شرقي مدينة صعدة بعدة غارات.. بالإضافة لاستهداف المطار بمديرية عبس بمحافظة حجة و مطار تعز ومعسكر اللواء 22 بمديرية التعزية في محافظة تعز.