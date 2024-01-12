بالفيديو.. رسالة المجاهدين في الساحل الغربي إلى السيد الحوثي

العالم-اليمن

وفي رسالة لقائد الثورة ، أكدوا أنهم على العهد باقون في الوفاء للشعب اليمني الصابر الصامد والأمة المستضعفة والمظلومة.

فيما يلي نص الرسالة:

إلى قائد المسيرة القرآنية

السيد المجاهد/ عبدالملك بدر الدين الحوثي..

السلام عليكم من أبنائكم وإخوانكم المجاهدين ورحمة الله وبركاته

والحمد لله رب العالمين ، نصير المستضعفين وقاهر الطغاة والمستكبرين ، القائل في كتابه المبين : فَعَسَى ٱللَّهُ أَن یَأۡتِیَ بِٱلۡفَتۡحِ أَوۡ أَمۡرࣲ مِّنۡ عِندِهِۦ فَیُصۡبِحُوا۟ عَلَىٰ مَاۤ أَسَرُّوا۟ فِیۤ أَنفُسِهِمۡ نَـٰدِمِینَ

والحمد لله الذي أنعم بكم علينا وعلى شعبنا وأمتنا، قائدا قرآنيا مجاهدا ، تتلو علينا آيات الفتح الوعود وتقودنا بحكمة القرآن وبصيرته إلى رضوان الله وإلى النصر المنشود، الحمد لله الذي وفقنا أن نكون أنصاركم إلى الله وجنوده تحت لوائكم، نسير خلف رايتكم نحو عز الدنيا وفوز الآخرة.

إننا ونحن نخوض غمار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نجدد العهد لله ولكم ، أن نكون بأيديكم سيف الله الذي يضرب به الطغاة والمستكبرين من شرار خلقه، وألد المجرمين من أعدائه وأن نكون رحمته وعطفه وفرجه لعباده المستضعفين، ونعاهدكم أن نجسد بقتالنا واستبسالنا ، وجميع أفعالنا الشاهد على عظيم نعمة الله وفضله وجميل إحسانه وعظيم تأييده وعونه وجزيل نصره ورأفته للمؤمنين المظلومين، ونعاهد الله ونعاهدكم على الوفاء مع شعبنا المؤمن المجاهد الصابر الصامد وأمتنا المستضعفة المظلومة.

والله هو الشاهد على صدق قولنا وعظيم إخلاصنا ووفائنا لعهدنا، وهو العليم بذات الصدور وكفى بالله وكيلاً وكفى بالله نصيراً.

والسلام عليكم،،،