على أمريكا وبريطانيا الاستعداد لدفع الثمن باهظا لعدوانمها السافر

العالم - اليمن

وقال العزي في منشور له على منصة "اكس": تعرضت العاصمة صنعاء وعدة محافظات، ليل الخميس الجمعة، لعدوان أمريكي بريطاني.

وأضاف: سيتعين على أمريكا وبريطانيا الاستعداد لدفع الثمن باهظا وتحمل كافة العواقب الوخيمة لهذا العدوان السافر.

يشار إلى أن العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات تعرضت لعدوان أمريكي بريطاني بسلسلة غارات جوية.

وذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده نفذت بالتعاون مع بريطانيا وبدعم أستراليا والبحرين وكندا وهولندا ضربات ضد عدد من الأهداف في اليمن، مشيرا إلى أن الهجمات في البحر الأحمر عرضت القوات الأمريكية للخطر.

من جانبه قال رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، إن القوات الجوية الملكية شنت ضربات موجهة ضد منشآت عسكرية في اليمن، لافتا إلى أن هجمات اليمن استهدفت السفن الحربية البريطانية والأمريكية.

وذكرت قناة سي إن إن الأمريكية نقلا عن مسؤول أمريكي قوله، إن بلينكن أخبر القادة الإقليميين خلال جولته عن عمل عسكري ضد اليمن.

وكشفت شبكة بي بي سي البريطانية أن 4 طائرات تايفون تابعة لبريطانيا انطلقت من قبرص شاركت في العدوان على اليمن.