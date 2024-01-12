خاص العالم: عسكر جلاليان يعلق على محاكمة كيان الاحتلال في لاهاي

العالم - خاص العالم

واوضح عسكر جلاليان في حوار خاص لقناة العالم انه نظرا للمادة الثالثة من اتفاقية للجانيات الدولية في العالم تقول ان احد هذه الموضوعات هو اسهام الولايات المتحدة في هذا الاجرام في الحرب على غزة ، وكنا نتوقع ان الامم المتحدة والذي يتخذون على عاتقهم القضايا القانوينة والدولية والجنائية كالمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ان تتخذ هذه الامر وثيقة وسندا للاجرام الامريكي على الشعوب والابادة الجماعية.

واشار جلاليان الى ان ما حدث خلال الايام 98 الـ تقريبا في غزة هي جنايات وجرائم قل نظيرها في العالم وهي استهداف الابرياء من النساء والاطفال وهي جنايات وجرائم دولية وهناك تقرير تدل على ان الكيان الصهيوني ارتكب جنايات وابادات الجماعية لم يسبق لها مثيل في مدة وجيزة.

وبين ان افريقا الجنوبية اتخذت الطريق نحو محكمة لاهاي وهي خطوة ايجابية ونحن نتمنى على جميع الدول ان تماهي هذه الخطوة والدول الاسلامية والجامعة العربية ان تتماغم مع هذه الخطوة وهي خطوة ايجابية .وان صفحات هذه الشكوى تعددت الى اكثر من 45 صفحة وهنام ملفات اخرى نرجوا ان يتم التوصل اليها وهناك وثائق ومستندات قانوينة وحقوقية.

ووجه رسالة الى الذين يتشدقون بحقوق الانسان ان يتابعوا هذه القضايا وان يصدروا قرارتهم خلال اقل من شهر ،ودعا الى وقف الحرب والعدوان على الشعب الفلسطيني لمنع المزيد من سفك الدماء.

وقال جلاليان ان محكمة العدل الدولية هي ركن قضائي مهم والاهم في هذا المجال في مجلس الامن، وكما جاء في القانون الدولي فقد عرفت انها المحكمة الاساسية في هذا المجال وحتى الان اتخذت خطوات وهذه الخطوات تمت ضدت الكيان الصهيوني وقبل الكيان الحضور في المحكمة وهناك قضاة يتاعبون هذه القضية وتم التعريف بهم للمحكمة، وعلى الكيان الصهيوني ان ييتقبل تابعات ما ارتكبه من جرائم ضد الشعب الفلسطيني ، ولفت الى انه اذا رفض الاسرائيليين نتائج المحكمة فسوف تكون عليهم تابعات كثيرة والامم المتحدة والمحكمة ربما تتخذ خطوات اخرى .

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