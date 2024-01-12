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حماس تدين العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن

حماس تدين العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن
الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ - ٠٩:١٩ بتوقيت غرينتش

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" العدوان الأمريكي البريطاني على العاصمة صنعاء، وعلى مدن يمنية أخرى، وحملتهما "مسؤولية تداعياته على أمن المنطقة".

العالم-فلسطين

وقالت الحركة في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، "ندين في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأشد العبارات العدوان الأمريكي البريطاني، والقصف الجوي والبحري على الأراضي اليمنية، ونعدّه جريمة وعدواناً سافراً على السيادة اليمنية، وتهديداً لأمن المنطقة التي تشهد عسكرة أمريكية وبريطانية جاءت لحماية الاحتلال الصهيوني النازي وللتغطية على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وعموم المنطقة العربية".

وثمنت الحركة عاليا "موقف اليمن الشقيق وشعبه البطل في وقوفه مع شعبنا الفلسطيني في معركة طوفان الأقصى"، مؤكدة أنَّ "العدوان الغاشم على اليمن هو عمل إرهابي غير محسوب، واقعٌ تحت تأثير إرادة الاحتلال الصهيوني وقيادته النازية المتطرّفة، ولن يزيد المنطقة إلا اشتعالاً وتوتراً؛ تتحمَّل مسؤولية تداعياته واشنطن ولندن".

وشددت "حماس" على أنَّ "المنطقة لن تشهد أمناً واستقراراً إلاّ بإنهاء الاحتلال الصهيوني لأراضينا الفلسطينية والعربية، وهو ما يستدعي من واشنطن ولندن مراجعة سياساتهما الاستعمارية، باحترامهما سيادة الدول ومصالح الشعوب العربية، التي لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الجرائم الصهيونية الوحشية، وحرب الإبادة الجماعية التي يتعرَّض لها شعبنا الفلسطيني، والانتهاكات لمقدساتنا الإسلامية والمسيحية وفي مقدّمتها المسجد الأقصى المبارك".

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