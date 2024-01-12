بالفيديو..الاحتلال يرتكب 10 مجازر في قطاع غزة خلال 24 ساعة

العالم - خاص العالم

مع تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يتمادى الاحتلال في ارتكاب المجازر والجرائم المروعة بحق المدنيين عبر شن غارات الجوية وقصف مدفعي وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح عدد كبير من سكان القطاع.

وخلال أربعة وعشرين ساعة أحصت وزارة الصحة ارتكاب جيش الاحتلال عشرة مجازر أوقعت أكثر من مئة وعشرين شهيدا.

و في دير بلح سقط ما لا يقل عن خمسة شهداء وأصيب أخرون جراء قصف الاحتلال منزلا في حي المشاعلة غربي مدينة دير البلح، كما قصف مدفعية الاحتلال بلدة الزوايدة ومخيمي النصيرات والبريج، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى. وهز انفجاران كبيران مدينة رفح جنوب القطاع جراء قصف للاحتلال.

وشنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على الأجزاء الجنوبية والغربية ومواقع متفرقة وسط مدينة خانيونس جنوبي القطاع، كما استهدفت طواقم الدفاع المدني والمسعفين أثناء محاولتهم إنقاذ مصابين في غارة على منزل غرب خان يونس، مما أوقع جرحى من المسعفين.

ومع تواصل الغارات والقصف الإسرائيلي أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان ليقترب عدد الشهداء من ثلاثة وعشرين ألف وخمسمائة وعدد الجرحى حوالي ستين ألف.

استمرار حصار الاحتلال والأمطار وبرودة الطقس زادت من تدهور أوضاع النازحين وفاقم معاناة مئات الالاف منهم متسببة بإغراق خيمهم، فيما يعيش النازحون في مراكز الإيواء شمال قطاع غزة، أوضاعا كارثية مع منع وصول الوقود للبلديات ما أدى إلى خروجها عن الخدمة.