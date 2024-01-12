فيديو خاص: قصة غريبة لعائلة فلسطينية نجت من محرقة غزة

العالم - مراسلون

اشتاقوا كثيرا للعب…تفتقد هذه الطفلة كثيرا أصدقائها في غزة.. في فلسطين جاع الانسان والحيوان تقول سيما العمانية من أب عُماني وأم غزاوية وزوج فلسطيني، نجحت في العودة الى وطنها برفقة عائلتها باشراف السلطات في سلطنة عُمان.

وقالت سيما بنت بشير الخالدية وهي فلسطينية عُمانية لمراسل العالم: "في غزة رأينا كيف القطط تأكل بالجثث، وأن أحلامها كلها ذهبت في غزة، وأصعب موقفا مرا علي عندما كنت أقول لأطفالي أنه لا يوجد أكلا أطعمكم اياه".



وتابعت: "في غزة رأينا كيف القطط تأكل بالجثث، وأن أحلامها كلها ذهبت في غزة، وأصعب موقفا مرا علي عندما كنت أقول لأطفالي إنه لا يوجد أكلا أطعمكم إياها".

زوجها وعائلتها في صوتهم فرح في واقع عزّ فيه الفرح.



وقال أحمد زوج سيما لمراسل العالم: "كل شيء كان مفقود والوضع صعبا على كل أب فلسطيني وكان من الصعوبة ان نوفر الاحتياجات للعوائلنا".

مازال ينقصهم الكثير لتحقيق السعادة.. السعادة عند الفلسطيني أن يعيش الناس بالسلام، لا يدرون متى لكنم يعلمون أنها ستحصل قريبا.