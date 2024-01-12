استشهاد 4 فلسطينيين إثر عملية إطلاق نار في الضفة

العالم - فلسطین

وأعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي عن قتل قواته لثلاثة فلسطينيين بعد تسللهم إلى "أدورا"، وإطلاقهم النار على قوة للجيش خلال تواجدها في المستوطنة.

ولم يبلغ الجيش الإسرائيلي عن إصابة أي عنصر من قواته، وذكر أن القوات تواصل عمليات البحث في المنطقة.

ودوت صافرات الإنذار في المستوطنة إثر الاشتباه بتسلل مقاومين إليها؛ فيما أطلق الاحتلال قنابل إنارة في أجواء المنطقة.

وأفادت تقارير إسرائيلية بوقوع اشتباك مسلح بين قوة من الجيش الإسرائيلي ومنفذي عملية إطلاق النار في المستوطنة.

وبحسب "نجمة داود الحمراء"، فإن مصابا واحدا عانى جروحا متوسطة من جراء تعرضه لإطلاق نار في أطراف جسده قرب "أدورا" في جنوب جبل الخليل.

ودفع الجيش الإسرائيلي بقوات معززة وخاصة إلى مكان العملية، وشرعت بأعمال بحث وراء منفذي عملية إطلاق النار حيث يدور الاشتباه عن تسلل خلية إلى المستوطنة.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إنه "جرى رصد تسلل إرهابيين في ’أدورا’"، ودعت المستوطنين إلى عدم الخروج من منازلهم والتزام الملاجئ والابتعاد عن النوافذ والأبواب.