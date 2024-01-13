سلامة الملاحة البحرية تتوقف على وقف العدوان على غزة + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مع قناة العالم لبرنامج "مع الحدث" قال قاسم حدرج: تعودنا على الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وقبلهما إسرائيل التذرع بذرائع حقوق الإنسان والديمقراطية فيما يحملون الموت والدمار والأعمال العسكرية العنيفة.

ولفت قائلاً: إذا نظرنا بتفاصيل المشهد نرى أن 26 استهدافا كان للقوات اليمنية لم يسقط فيها جريح واحد، ولم تتعثر الملاحة البحرية فيما يتعلق بباقي السفن، بينما ما قام به هذان الاحمقان هو امتداد للتخبط على الميدان الإسرائيلي العسكري والسياسي، وهو ليس دعمنا للعدو الصهيوني بل الامتداد في التخبط على جبهة أخرى.

وقال إن ما ارتكبه أميركا وبريطانيا إنما هي حماقة كبيرة كما وصفها السيد الحوثي، لأن اليوم جعلت منطقة التدفق التجاري التي تحاول أن تعالج مشكلتها منطقة ملتهبة عسكرية، وبالتالي سيؤثر تأثيرا سلبيا أكبر على هذا الأمر.

وأشار إلى أن إيران أصبحت شريكة اليوم، و ربما ما يحصل في باب المندب ربما سيحصل في مضيق هرمز لاحقا، لأن الاستهداف الأميركي هو استهداف لقوى المقاومة.

وشدد على أن سلامة الملاحة البحرية تتوقف على وقف العدوان على غزة، فيما أججت أميركا وبريطانيا الصراع وأزمتا الموقف أكبر بكثير، فيما يعلمون أن أهدافهم لن تتحقق.

وأضاف: المفارقة الغريبة أن دولة العدوان هي التي وضعت بنود الأمم المتحدة وميثاقه، وطالبت باقي الدول الالتزام به، والآن هي من تخرق هذه القوانين الدولية.

وأكد أن أنصار الله يعملون وفق إطار القانون الدولي الذي أعطاهم الولاية على هذه المنطقة البحرية باعتبارها مياة إقليمية يمنية، وقال إن اتفاقية البحار للأمم المتحدة تنص على أن من حق الدولة صاحبة الولاية أن تقوم بمصادرة السفن أو توقيفها و تفتيشها خاصة في الحالات الاستثنائية والحرب.

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