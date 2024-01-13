شاهد/مذيع إسرائيلي يطرد عضوا بالكنيست من لقاء تلفزيوني!

العالم- فلسطين المحتلة

وقدمت جنوب أفريقيا، تصريحات نسيم فاتوري إلى المحكمة، كأحد الأدلة على نية قادة الاحتلال وكبار المسؤولين ارتكاب إبادة جماعية في غزة، فيما قام عضو الكنيست بتأكيد خلال لقاء عبر القناة الـ 13 العبرية، تصريحاته السابقة والتفاخر بها، وهو ما أثار غضب المقدم.



وجاء تصريح فاتوري الأول، عبر تغريدة نشرها في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، على منصة "إكس".

وخلال المقابلة، تفاخر فاتوري بتصريحاته مجددا، وحاول تبريرها، وهو ما أدخله في جدال كبير مع مقدم اللقاء، وتوبيخه وطرده، وقال المقدم: "شكرا جزيلا لحضوركم إلى الاستوديو الخاص بنا، وشكرا لكم على الضرر الذي ألحقتموه بإسرائيل".



والأربعاء، أعرب فاتوري عن تمسكه بهذا الموقف خلال لقاء أجرته معه إذاعة "كول باراما" الدينية الإسرائيلية.



وقال فاتوري لـ"كول باراما"، آنذاك: "أنا أتمسك بما قلته".



وزعم فريق الدفاع عن الاحتلال، أن تصريحات فاتوري لا تمثل الحكومة ولا قراراتها، رغم أنه عضو في الكنيست، ومن المشرعين الذين وافقوا على العدوان الوحشي الجاري في قطاع غزة.



وكانت جنوب أفريقيا قدمت ملفا كاملا للعدل العليا، يتكون من 85 صفحة، يحتوي على أدلة بالصور ومقاطع الفيديو، للمسؤولين الإسرائيليين كافة ومن بينهم فاتوري، التي تبثت النية لارتكاب إبادة بحق الفلسطينيين والتخلص منهم.



وتطالب جنوب أفريقيا من المحكمة، ابتداء، إصدار أمر فوري وعاجل بوقف الأعمال القتالية في غزة، لحين النظر في الدعوى الأساسية، وهي ارتكاب الكيان الإسرائيلي لجريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.