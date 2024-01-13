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شاهد..رد المستوطنون على دعوة عودتهم لمنازلهم على حدود اللبنانية وبغلاف غزة

السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ - ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم ان جيش الاحتلال الاسرائيلي وقوى الامن الداخلي بكيان الاحتلال تحدثت عن امكانية عودة المستوطنين الذي يبعدون عن غلاف غزة وحدود قطاع غزة بمسافة 4 او 5 كم لمنازلهم خلال الفترة المقبلة .

العالم - مراسلون

واضاف مراسلنا ان الامر ينطبق كذلك في منطقة الشمال وانه يمكن للمستوطنين الذين يبعدون عدة كيلومترات عن الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة الودة لمنازلهم،لافتا الى ان قيادة المستوطنين في الشمال وفي غلاف غزة ردت بانه لا يمكن العودة دون انتهاء الحرب ودون ان يكون هناك ضمان الا يكون هناك سقوط لصواريخ المقاومة عليهم وذلك في ظل استمرار المقاومة الفلسطينية باطلاق الصواريخ لليوم الـ100 الذي هو على وشك البدء ولشعورهم ان المنطقة غير آمنة.

واشار الى ان الصحافة العبرية علقت على هذا الموقف بان وصفت المستوطنين بانهم يعيشون في رفاهية في فنادق بكيان الاحتلال على حساب الحكومة ولا يريدون العودة لانهم هم المستفيدين، وبذلك يصف كتاب في الاعلام العبري المستوطنين بالاستغلاليين وانهم يستفيدون من الحرب.

المزيد بالفيديو المرفق..

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