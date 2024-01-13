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شاهد/ مشاهد لالتحام مقاتلي القسام مع جيش الإحتلال بخان يونس

السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم السبت مشاهد تظهر التحام مقاتليها مع جنود وآليات الجيش الإسرائيلي في محاور مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

العالم- فسطين

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم السبت مقتل ضابط برتبة رائد بقوات الاحتياط في معارك وسط قطاع غزة.

كما أعلن الجيش أيضا إصابة ضابطين وجندي بجروح خطيرة في معارك جنوبي ووسط القطاع.

وفي آخر إحصائية نشرها على موقعه الرسمي، أكد الجيش الإسرائيلي، مقتل 521 بين ضباط وجنود منذ السابع من أكتوبر 2023.

هذا، وتستمر العمليات الحربية والاشتباكات بمختلف المحاور لليوم الـ99 من الحرب في غزة، بعد أن أطلق كيان الاحتلال عملية عسكرية في القطاع ردا على هجوم واسع النطاق لحركة "حماس" على المدن والمستوطنات يوم 7 أكتوبر الماضي.

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