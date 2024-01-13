سوريا تستهل مشوارها في كأس آسيا بهذه النتيجة..

العالم - الرياضة

جاء اللقاء ضعيفا على المستوى الهجومي للمنتخبين، وتميز أداء لاعبو المنتخب السوري بالانضباط التكتيكي والصلابة الدفاعية، وفشل كل فريق في هز شباك الآخر.

بهذا التعادل يستهل المنتخبان مشوارهما في المجموعة الثانية من كأس آسيا، بنقطة واحدة، حيث يتصدر منتخب أستراليا ب3 نقاط، بينما يأتي المنتخب السوري ثانيا ثم أوزبكستان ثالثاً وتتذيل الهند بدون نقاط.

بدأ اللقاء بقوة من جانب منتخب سوريا وكاد إبراهيم هيسار أن يفتتح التهديف لنسور قاسيون في الدقيقة السادسة لولا براعة الحارس الأوزبكي في تحويل الكرة إلى ركنية.

وفي الدقيقة 19 سدد شوكوروف لاعب المنتخب الأوزبكي بقوة بجوار قائم أحمد مدنية حارس سوريا.

وراوغ السوري عمار رمضان على حدود منطقة منتخب أوزبكستان وسدد كرة قوية مرت بجوار القائم من الجهة اليسرى.

واحتسب الحكم العماني دقيقتين وقت بدل ضائع ثم أنهى الشوط الأول بتعادل سلبي بدون أهداف.

انطلق الشوط الثاني بسيطرة واستحواذ من جانب لاعبي أوزبكستان وكانت لهم الفرصة الأخطر بالدقيقة 51 بتسديدة عن طريق اللاعب شوكوروف تمر بجانب القائم الأيسر لمدنية.

وشهدت الدقيقة 77 تسجيل إبراهيم هيسار هدفا أبيضا للمنتخب السوري، ألغاه الحكم بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 85 أنقذ أحمد مدنية مرمى منتخب سوريا من تسديدة قاتلة من المنتخب الأوزبكي أبعدها الحارس بيراعة.

واحتسب الحكم 4 دقائق وقت بدل ضائع ثم أعلن صافرة النهاية بتعادل سلبي.