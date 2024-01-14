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السفير عبدالإله حجر: نعلم اين تكمن نقاط الضعف الامريكية بالمنطقة

الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

اكد مستشار المجلس السياسي الاعلى في اليمن السفير عبدالاله حجر انه كما قال قائد حركة انصار الله اليمنية السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي كنا نتمنى المواجهة مع امريكا وانه لفترة 9 سنوات كنا نواجه عملاءها، اما الان نحن نتعطش للمواجهة مع امريكا وهي من جاءت الينا.

العالم - خاص العالم

واشار السفير عبدالاله حجر في حوار خاص لقناة العالم عبر برنامج (مع الحدث) اننا نعرف نقاط الضعف لامريكا هذه الدولة المتكبرة والتي لا تتورع عن مساندة العدوان الاسرائيلي وفضحت نفسها بالاعتراض على قرارات مجلس الامن التي كانت تطالب بوقف العدوان على غزة، وهي تشجع الكيان الاسرائيلي على مواصلة الابادة الجماعية وتتحدى ارادة المجتمع الدولي من خلال رفض قرار الجمعية العامة للامم المتحدة.

وبين حجر ان اليمن على معرفة بالعديد من نقاط الضعف الامريكية وهي ليست فقط القواعد والبارجات العسكرية الامريكية المتواجدة في البحر الاحمر، بل في 10 دول عربية مجاورة، ووجود اكثر من 50 الف جندي امريكي في هذه المناطق. بالاضافة الى ان باب المندب ممر حيوي للتجارة والنفط والامريكان على علم بقدراة اليمن على استهداف منابع النفط في الدول التي تساند هذا العدوان.

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