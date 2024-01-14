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اول تعليق لحكومة المرتزقة في عدن على العدوان الامريكي

اول تعليق لحكومة المرتزقة في عدن على العدوان الامريكي
الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ - ٠٨:١٣ بتوقيت غرينتش

علق مسؤول في حكومة المرتزقة في اليمني المدعوم سعوديا على العدوان الامريكي البريطاني على اليمن.

العالم- اليمن

وقال مستشار وزير الاعلام في حكومة المرتزقة في عدن مختار الرحبي، قائلاً : ان اي عدوان على اليمن من دول الارهاب العالمية سنقف ضده وسيكون هناك ملايين من أبناء الشعب اليمني العظيم في مقدمه المدافعين عن تراب اليمن العظيم.

وكتب الصحفي الرحبي في منشور على منصة "أكس" (تويتر) سابقا : اي يمني يقف مع أمريكا وبريطانيا ودول تحالف حماية السفن الصهيونية عليه أن يراجع يمنيته وعروبته، هذه الدول تحمي وتدعم الكيان الصهيوني الإرهابي الذي قتل 30 الف من أطفال ونساء وأبناء غزة.

واضاف الرحبي في المنشور :حين تم إغلاق البحر الأحمر والعربي في وجة سفن هذه الكيان الإرهابي قام هذا التحالف القذر لضرب واليمن ومعاقبة اليمن على موقفه الشريف تجاة غزة وفلسطين، نختلف داخليا في قضايا كثيرة لكن فلسطين هي قضيتنا الأولى وستظل كذلك.

واعتبر الرحبي ان اي عدوان على اليمن من دول الارهاب العالمية سنقف ضده وسيكون هناك ملايين من أبناء الشعب اليمني العظيم في مقدمه المدافعين عن تراب اليمن العظيم .

وتجدر الإشارة إن الرحبي من القيادات المحسوبة على حزب الإصلاح الذي كان أول مكون يمني يؤيد التدخل العسكري الأجنبي ضد اليمن في مارس 2015 .

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