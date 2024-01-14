رئيسي: فلسطين تحولت الى القضية الأولى للبشرية

العالم - ايران

وضمن فعاليات مؤتمر "طوفان الاقصى وصحوة الوجدان الانساني" الدولي التي انطلقت صباح اليوم السبت 24 كانون الثاني/يناير في طهران، اوضح رئيس الجمهورية السيد رئيسي بأن الغاية من إنشاء المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية هي رفع مستوى الألفة بين الأديان واصحاب الرأي في الديانات المختلفة، مضيفا انه من مهام المجمع العالمي، التقريب بين المذاهب لتعزيز الاحترام المتبادل بين الأديان وتوطيد الأخوة بين الأمة الإسلامية.

وفي اشارة الى ان أهم قضية للأمة الإسلامية اليوم هي قضية فلسطين، اكد رئيس الجمورية على ما قاله مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الإمام الخميني (ره) بأن فلسطين هي القضية الأولى للعالم الإسلامي، وإن تحرير القدس الشريف له الأولوية في العالم الإسلامي، مشيرا الى ان هذا الاجتماع يعقد لمعالجة أهم قضية في العالم الإسلامي، وهي قضية فلسطين.

يتبع ...